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      "Письма не открываются": как Россия вызывающе врет об украинских заложниках в Минске

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      "Письма не открываются": как Россия вызывающе врет об украинских заложниках в Минске
      / Фото из открытых источников

      Россия и представители оккупационной администрации Донецкой и Луганской областей продолжают блокировать вопрос освобождения украинских заложников. В Минске во время встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы 17 января во ответ на обращение украинской стороны те придумывают очередные побасенки, например, что "письма не открываются".

      Об этом написала первый заместитель Главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

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      Геращенко отметила, что поведение представителей РФ становится все более абсурдным. Так, представители России и ее "марионетки из ОРДЛО" откровенно блокируют все предложения Украины по освобождению заложников.

      На гуманитарной подгруппе представители ОРДЛО сегодня (17 января – 24 канал),  утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом "вспомнили", что таки получили и заявили ..., что "письма не открываются",
      – написала она.

      Геращенко также отметила, что в 2018 году направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично к представителю России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борису Грызлову с предложением передать 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. В обращениях были указаны конкретные фамилии, списки и заявления-просьбы самих осужденных россиян к президенту РФ Путину.

      "Ни на одно наш письмо нам не предоставили никакого ответа. Что означает отказ России от своих граждан, да и откровенно грубое поведение участников групп от РФ, которые блокируют их освобождение, пренебрегая элементарными нормами дипломатического протокола", – считает Геращенко.

      Кроме того, украинская сторона дважды за этот месяц обратились к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников. Однако Грызлов отказался от этого предложения.

      Россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине,
      – сказала Геращенко.

      Она отметила, что представители ОРДЛО и страны-агрессора "с радостью цитируют некоторых наших оппозиционеров, как те унижают украинскую власть" и надеются на реализацию сценария Москвы.

      Напомним, на последней в 2018 году встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 19 декабря, украинская сторона  также настаивала на рассмотрении вопроса заложников. Тогда Украина выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, содержащихся в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.

      Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 в плену донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась уезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

      Что такое минские договоренности?
      "Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началась в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Ирина Геращенко Заложники Минские договоренности Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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