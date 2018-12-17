Украина готова помиловать 66 боевиков, чтобы освободить 19-х украинцев из тюрем "ЛДНР"

В среду, 19 декабря, состоится последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы. На ней украинская сторона выдвинет предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, которых удерживают в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР".

Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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Кроме того, Украина готова обменять 23 осужденных россиян на пленников Кремля.

Захваченные россиянами моряки - это военнопленные. Мы требуем их немедленного освобождения без всяких предпосылок и обменов. Вместе с этим, мы готовы немедленно передать РФ 23 россиян, осужденных за терроризм и участие в войне на Донбассе, в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников в ОРДЛО,

– заявила Геращенко.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 освобожденных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 – у плену у донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась выезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.