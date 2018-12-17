15:23
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Украина готова помиловать 66 боевиков, чтобы освободить 19-х украинцев из тюрем "ЛДНР"

      42 Читати новину українською
      Украина попытается вызволить из плена "ЛДНР" 19 украинцев
      Украина попытается вызволить из плена "ЛДНР" 19 украинцев / Фото из открытых источников

      В среду, 19 декабря, состоится последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы. На ней украинская сторона выдвинет предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, которых удерживают в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР".

      Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

      Читайте также: "Отпусти моряков, мы не хотим войны": в Москве снова протесты, есть фото и видео

      Кроме того, Украина готова обменять 23 осужденных россиян на пленников Кремля.

      Захваченные россиянами моряки - это военнопленные. Мы требуем их немедленного освобождения без всяких предпосылок и обменов. Вместе с этим, мы готовы немедленно передать РФ 23 россиян, осужденных за терроризм и участие в войне на Донбассе, в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников в ОРДЛО,
      – заявила Геращенко.

      Напомним, последний обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 освобожденных украинцев 16  находились в плену луганских террористов, еще 58 – у плену у донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась выезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.

      Теги: Новости Украины Обмен пленными Минские договоренности Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Ирина Геращенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Передсмертні судоми “Опоблоку” або Як колишні регіонали з'ясовувують стосунки завдяки поліції
      сегодня , 15:00 Передсмертні судоми “Опоблоку” або Як колишні регіонали з'ясовувують стосунки завдяки поліції
      Наталя Ромашова 236
      "Віра, мова, армія" чи "Семочко, Насіров, корупція": про розрив між гаслами і дійсністю
      сегодня , 14:00 "Віра, мова, армія" чи "Семочко, Насіров, корупція": про розрив між гаслами і дійсністю
      Крістіна Бердинських 6
      Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      сегодня , 12:30 Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"
      Дмитро Гнап 334
      Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      сегодня , 12:24 Очередная ссора Трампа и тюремный срок для его адвоката – новости США за неделю
      Максим Карижський 455
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сегодня , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 5889
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук