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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Україна готова помилувати 66 бойовиків, аби визволити 19-х українців з тюрем "ЛДНР"

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      Україна спробує визволити з полону "ЛДНР" 19-х українців
      Україна спробує визволити з полону "ЛДНР" 19-х українців / Фото з відкритих джерел

      У середу, 19 грудня, відбудеться остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи. На ній українська сторона висуне пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР".

      Про це повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

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      Крім того, Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на бранців Кремля.

      Захоплені росіянами моряки – це військовополонені. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всяких передумов і обмінів. Разом з цим, ми готові негайно передати РФ 23 росіян, засуджених за тероризм і участь у війні на Донбасі, в обмін на політв‘язнів Кремля. Також ми готові помилувати 66 сепаратистів в обмін на 19 заручників в ОРДЛО,
      – заявила Геращенко. 

      Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками відбувся 27 грудня 2017 року. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Щоправда, одна українка відмовилась виїжджати з фейкової "ДНР", бо там живуть всі її рідні. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Обмін полоненими Ірина Геращенко
      Джерело: 24 Канал
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