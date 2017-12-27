Обмін полоненими: українка відмовилась повертатись з "ДНР"
Під час обміну полоненими на Донбасі українська сторона заявила про обмін 74 українських громадян. Однак одна жінка відмовилась повертатись на територію, яку контролює Україна.
Про це розповідає прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
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Як пише видання УНІАН, ця жінка розповіла, що її затримали у серпні 2016 року, до цього служила в штабі Слов'янська.
"Хтось написав на мене заяву, ось і заарештували", – повідомила жінка.
При цьому вона пояснила, що не хоче повертатись на територію, що контролює Україна, бо в Донецьку живуть усі її рідні. Однак, вона має проукраїнську позицію.
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Отож остаточні цифри щодо обміну полоненими виглядають так: 73 громадяни повернулись в Україну, 233 людини передали бойовикам.