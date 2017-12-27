Обмін полоненими: до бойовиків не хочуть повертатися люди з їх списків

Щонайменше 10-15 осіб, яких привезли до КПП "Майорськ" для обміну на українських військових, що перебувають у полоні терористів "ЛДНР", планують відмовитися переходити на окуповану територію під час самого обміну.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що сьогодні відбувається обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.

Згідно з інформацією видання, на пункт призначення біля "Майорська" вже прибуло близько 10 автобусів із людьми, яких планується обміняти на українських заручників.

Журналіст видання поспілкувався з кількома із цих людей. Так, серед цих осіб є людина, яку звинувачують в участі у подіях 2 травня в Одесі. Чоловік перебуває під домашнім арештом. За словами чоловіка, він відмовиться від обміну, повернеться до Одеси, сидітиме під домашнім арештом та продовжуватиме судитися.

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Ще один чоловік, якого було затримано за крадіжку в Харкові, заявив, що взагалі не розуміє, як потрапив у ці списки бойовиків.

Один із чоловіків натякнув, що близько півроку перебував на окупованій території у лавах незаконних збройних формувань. Коли ж повернувся на підконтрольну Україні територію, його затримали і засудили до 8 років позбавлення волі. Зараз чоловік відбуває термін.

Він переконує, що повернеться назад в українську в'язницю, "щоб відсидіти і бути чистим перед законом". "Краще в тюрмі, ніж на обмін", – наголосив чоловік.

За словами чоловіків, яких планується обміняти на полонених українських військових, серед них є ще принаймні 10-15 осіб, які хочуть відмовитися від обміну. Тобто бойовикам покажуть, що їх привезли, а потім чоловіки підпишуть певні документи про те, що приїхали на обмін, але обмінюватися не бажають.