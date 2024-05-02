Ставка президента відбулась у четвер 2 травня. Президент розповів, що окрім міністра оборони та головкома на ній були присутні прем'єр-міністр, голова держслужби спецтранспорту та міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

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Які питання розглядали під час Ставки 2 травня

Президент повідомив, що заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець.

Натомість головнокомандувач Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Крім цього, він обговорив з президентом темпи та потреби при комплектуванні нових бригад.

Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги.

Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури,

– повідомив Зеленський.

На Ставці був присутній і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Він відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.

Нагадаємо, що 1 травня під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що готуються ще 7 нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема наша держава підпише таку угоду і зі Сполученими Штатами.