Ставка президента состоялась в четверг, 2 мая. Президент рассказал, что кроме министра обороны и главкома на ней присутствовали премьер-министр, глава госслужбы спецтранспорта и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Какие вопросы рассматривали во время Ставки 2 мая

Президент сообщил, что заслушал большой отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.

Зато Главнокомандующий Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Кроме этого, он обсудил с президентом темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

Также был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи.

Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставки средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры,

– сообщил Зеленский.

На Ставке присутствовал и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

Напомним, что 1 мая во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что готовятся еще 7 новых документов по безопасности для нашего государства – двусторонних соглашений по безопасности. В частности наше государство подпишет такое соглашение и с Соединенными Штатами.