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      Украина готова обменять 25 граждан России на украинских политзаключенных

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      Украина предложила России и боевикам новый обмен пленными
      Украина предложила России и боевикам новый обмен пленными / Иллюстративное фото

      Украинская сторона готова в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

      Она также заявила, что в этот же день Украина готова провести освобождение 19 украинцев с временно оккупированных территорий в обмен на около 70 осужденных пророссийских боевиков.

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      Но и это наше предложение марионетки Кремля назвали "фейковым", хотя речь шла о судьбах конкретных людей, в том числе, которых вроде бы запрашивали ОРДЛО,
      – написала Геращенко на своей Facebook-странице.

      "Также мы еще раз подняли вопрос немедленного освобождения 5 подростков из Ясиноватой, которых 3 года пытают в Донецке в тюрьме. Надеюсь, хоть по этому вопросу будет определенный прогресс. Озвучили требование их освобождения и на ТКГ", – добавила нардеп.

      Напомним, на предыдущей встрече ТКГ 19 декабря Украина предлагала обменять 66 осужденных боевиков на 19 удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Однако стороны так и не договорились об обмене.

      Последний обмен между Украиной и боевиками произошел еще 27 декабря 2017 года. Тогда из плена боевиков удалось освободить 74 украинцев.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Ирина Геращенко Заложники Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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