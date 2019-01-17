Украина готова обменять 25 граждан России на украинских политзаключенных

Украинская сторона готова в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она также заявила, что в этот же день Украина готова провести освобождение 19 украинцев с временно оккупированных территорий в обмен на около 70 осужденных пророссийских боевиков.

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Но и это наше предложение марионетки Кремля назвали "фейковым", хотя речь шла о судьбах конкретных людей, в том числе, которых вроде бы запрашивали ОРДЛО,

– написала Геращенко на своей Facebook-странице.

"Также мы еще раз подняли вопрос немедленного освобождения 5 подростков из Ясиноватой, которых 3 года пытают в Донецке в тюрьме. Надеюсь, хоть по этому вопросу будет определенный прогресс. Озвучили требование их освобождения и на ТКГ", – добавила нардеп.

Напомним, на предыдущей встрече ТКГ 19 декабря Украина предлагала обменять 66 осужденных боевиков на 19 удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Однако стороны так и не договорились об обмене.



Последний обмен между Украиной и боевиками произошел еще 27 декабря 2017 года. Тогда из плена боевиков удалось освободить 74 украинцев.