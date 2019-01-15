Суд у Москві ухвалив рішення щодо 20 полонених українських моряків (виправлено)

Увечері 15 січня Лефортовський райсуд Москви продовжив термін арешту ще восьми українським морякам, яких Кремль взяв у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Усі вони перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року.

Зауважимо, що українських моряків поділили на шість четвірок, рішення над якими ухвалювали три судді.

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Спершу московські судді визначили долю Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Євгена Семидоцького, Романа Мокряка. До другої четвірки увійшли Андрій Шевченко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Володимир Терещенко, а до третьої – Михайло Власюк, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко. Усім цим 12 українським морякам суд продовжив арешт до 24 квітня.

Увечері 15 січня черга дійшла до Олега Мельничука, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороки. За рішенням московського райсуду вони перебуватимуть у СІЗО до 26 квітня, оскільки через поранення їх взяли під варту на два дні пізніше.

На фото Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий. pic.twitter.com/8VjcSnIVu7 — ОГОН (@OgonWatch) 15 January 2019

Згодом суд залишив під вартою ще одну четвірку: Юрія Будзила, Богдана Небилицю, Сергія Чулибу та Юрія Без’язичного. Їхній термін перебування у СІЗО має сплисти також 24 квітня.

Для Будзыло Юрия, Небылица Богдана, Чулиба Сергея, Безъязычного Юрия судья Галимова также продлила срок содержания под стражей до 24 апреля. pic.twitter.com/YPf6CDTnYL — ОГОН (@OgonWatch) 15 January 2019

Додамо, захист під час засідань, що вже відбулися, просив суд відмовити у клопотанні слідства про подовження арешту. Як переконувало посольство України у РФ, у разі зміни запобіжного заходу військовополоненим вони були готовими надати їм житло, передає "Радіо Свобода".

Нагадаємо, раніше захист полонених українських моряків заявив, що вони оскаржуватимуть продовження їхнього арешту в усіх інстанціях, зокрема в Європейському суді з прав людини.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



У підсумку Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.