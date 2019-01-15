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      Суд в Москве принял решение по всем 24 пленным украинским морякам

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      Пленные украинские моряки Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока
      Пленные украинские моряки Олег Мельничук, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока / Соцсети

      Вечером 15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил срок ареста еще восьмерым украинским морякам, которых Кремль взял в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Все они будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года.

      Заметим, что украинских моряков разделили на шесть четверок, решение над которыми принимали три судьи.

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      Сначала московские судьи определили судьбу Сергея Цыбизова, Андрея Оприско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка. Во вторую четверку вошли Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, а в третью – Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко. Всем этим 12 украинским морякам суд продлил арест до 24 апреля.

      Вечером 15 января очередь дошла до Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки. Как и в предыдущем случае, они по решению московского райсуда будут находиться в СИЗО до 24 апреля.

      Впоследствии суд оставил под стражей еще одну четверку: Юрия Будзила, Богдана Небылицу, Сергея Чулибу и Юрия Безъязычного. Их срок пребывания в СИЗО должен сплыть также 24 апреля.

      Добавим, защита во время заседаний, которые уже состоялись, просила суд отказать в ходатайстве следствия о продлении ареста. Как убеждало посольство Украины в РФ, в случае изменения меры пресечения военнопленным они были готовы предоставить им жилье, передает "Радио Свобода".

      Напомним, ранее защита пленных украинских моряков заявила, что они будут обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.
      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.
      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

       

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости России Новости Украины Заложники Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Судьи Москва Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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