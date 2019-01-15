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      Украинские моряки отказались отвечать на вопросы московского суда

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      Украинские моряки отказались давать показания в московском суде
      Украинские моряки отказались давать показания в московском суде / Фейсбук Евгения Эйдер

      Украинские моряки, которых русские захватили в районе Керченского пролива, отказываются давать показания в суде страны-агрессора.

      Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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      24 канал писал, что пленных украинских военных моряков 15 января привезли в Лефортовский суда Москвы. Там проходит заседание о продлении срока их ареста на 3 месяца – до 6 апреля.

      Заседания проходят в трех разных залах одновременно, чтобы на скамье подсудимых не оказались более четырех обвиняемых за раз.

      Во время заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, которые касаются установления их личностей.

      На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции,
      – заявил каждый из них.

      Ранее до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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