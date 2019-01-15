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      Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы: появилось видео

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      Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы
      Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы / Скриншот из видео

      Пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, привезли в Лефортовский суд Москвы. Там должно состояться заседание о продлении срока их ареста.

      Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook.

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      На видео видно, как российские силовики выпускают моряков из автозака и заводят в помещение суда.

      "Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", – написал Цимаблюк.

      Кроме того, на видео слышно, как журналист приветствует пленных моряков словами "Слава Украине!".

      На заседание суда также прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова вместе с родными моряков.

      Наших ребят распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков,
      – подчеркнула она.

      Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.


      Как украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Заложники Новости Украины Украина – Россия Судьи Людмила Денисова
      Источник: 24 канал
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