Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы: появилось видео

Пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, привезли в Лефортовский суд Москвы. Там должно состояться заседание о продлении срока их ареста.

Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook.

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На видео видно, как российские силовики выпускают моряков из автозака и заводят в помещение суда.

"Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", – написал Цимаблюк.

Кроме того, на видео слышно, как журналист приветствует пленных моряков словами "Слава Украине!".

На заседание суда также прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова вместе с родными моряков.

Наших ребят распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков,

– подчеркнула она.

Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.



Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.