Полонених українських моряків привезли у суд Москви: з'явилося відео

Полонених українських військових моряків, яких російські прикордонники незаконно захопили в районі Керченської протоки в Азовському морі, привезли до Лефортовського суду Москви. Там має відбутися засідання щодо продовження строку їх арешту.

Відповідне відео опублікував журналіст Роман Цимбалюк у своєму Facebook.

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На відео видно, як російські силовики випускають моряків з автозаку і заводять в приміщення суду.

"Лефортовський районний суд Москви. Привезли наших військовополонених", – написав Цимаблюк.

Окрмі того, на відео чути, як журналіст вітає полонених моряків словами "Слава Україні!".

На засідання суду також прибула українська омбудсвумен Людмила Денісова разом з рідними моряків.

Наших хлопців розподілили для розгляду справи на 6 груп по 4 людини. Перші три групи будуть розглядатися з 9:30. В очікуванні. Хочемо скоріше побачити наших моряків,

– наголосила вона.

Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.



Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.