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      "Ненавидить і боїться": Джемілєв розповів, чому Путін не захоче звільнення захоплених моряків

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      Джемілєв розповів, чому Путін не захоче звільнення захоплених моряків
      Джемілєв розповів, чому Путін не захоче звільнення захоплених моряків / Фото з відкритих джерел

      Очільник Кремля Володимир Путін поки не починатиме перемовини про звільнення або обмін захоплених біля берегів Криму українських військових. Він ігноруватиме цю тему через президентські вибори в Україні.

      Про це сказав лідер кримськотатарського народу та народний депутат України Мустафа Джемілєв, пишуть "Крим.Реалії".

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      Він зазначив, що такі висновки зробив на підставі розмов про подальшу долю українських моряків із міністром закордонних справ Туреччини.

      Мабуть, він вважає, що їх звільнення може підняти рейтинг Порошенко, якого Путін ненавидить і боїться,
      – розповів він.

      Він також зазначив, що Україна робить все можливе і для звільнення українських військових, і для полегшення їх умов утримання.

      До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що питання звільнення захоплених українських моряків для Кремля – це технологічна гра на тлі майбутніх виборів в Україні. До неї Кремль захоче задіяти не лише моряків, але й інших незаконно ув'язнених українців.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?
      25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Кримські татари Новини Росії Україна – Росія Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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