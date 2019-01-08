Для чого Путіну захоплені українські моряки: пояснення Клімкіна

Питання звільнення захоплених українських моряків для Кремля – це технологічна гра на тлі майбутніх виборів в Україні. До неї Кремль захоче задіяти не лише моряків, але й інших незаконно ув'язнених українців.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін повідомив в ефірі 1+1.

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Він наголосив, що мета Росії – використати це питання перед виборами в Україні.

Всі наші друзі і партнери, які розмовляли і з російським президентом, і з усіма, кажуть: у нас дуже чітке почуття всередині, що вони будуть грати на вибори,

– сказав Клімкін.

Міністр наголошує, що це не означає неможливість звільнення моряків до виборів. Однак точним є факт, що така поведінка Кремля стане частиною технологічних передвиборчих ігор. За словами Клімкіна, це стосується не тільки моряків, але й інших політичних в'язнів.

При цьому міністр додав, що сподівається на швидке звільнення моряків.

"Я дуже сподіваюсь. Ми на це працюємо, намагаємося допомогти", – заявив він.

Окрім того, голова МЗС зазначає, що українські дипломати встановили і офіційні, і неофіційні контакти з російською стороною.

До слова, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія не може пояснити, чому вона атакувала українські кораблі у нейтральних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки. За його словами, лише Кремль тут намагається дестабілізувати ситуацію.

Чому Росія захопила українські кораблі і взяла в полон моряків? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.