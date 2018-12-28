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      Плани російської влади щодо полонених українських моряків провалилися: адвокат пояснив чому

      578 Читать новость на русском
      Полонені українські моряки
      Полонені українські моряки / 24 канал

      Плани російської влади розділити, дезорієнтувати захоплених у полон українських моряків провалилися. Усе тому, що українські моряки назвали себе військовополоненими.

      Про це розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів полонених українських моряків, повідомляє "Укрінформ".

      24 канал повідомляв, що станом на 27 грудня всі 24 незаконно захоплені Росією в Азовському морі українські моряки заявили слідству РФ, що є військовополоненими.

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      Таким чином, первинне завдання команди адвокатів на цей момент вирішене. І це допоможе в подальшій боротьбі за їхнє (українських моряків) звільнення,
      – сказав Полозов.

      Адвокат нагадав, що відразу ж після взяття в полон українських моряків влада РФ намагалася розділити їх, не дати доступу незалежним адвокатам, підсунути своїх адвокатів, які давали б сумнівні поради. Таким чином РФ домагалась, щоб українські моряки визнали провину, зізналися у нібито кримінальному злочині.

      В таких умовах, за словами Полозова, втрачали будь-який сенс політичні переговори про звільнення моряків, апеляції до 3-ї Женевської конвенції (щодо поводження з військовополоненими).

      За словами адвоката, те, що всі українські моряки назвали себе військовополоненими, призводить до того, що цю справу тепер слід розглядати у відповідності з нормами міжнародного права. А це у свою чергу "позбавляє люфту" деяких європейських політиків, які будуть змушені визнати, що в керченському інциденті саме Росія порушила норми міжнародного права, вперше за роки гібридної війни прямо відкривши вогонь по українських військових, і захопивши в полон українських військовослужбовців.

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      У цих умовах простіше буде консолідувати позицію міжнародної спільноти. І тут, так само, як і в попередніх політично мотивованих справах, діє закономірність. Що скоординованішим і сильнішим буде тиск на Кремль, то більшими будуть шанси на звільнення українських моряків,
      – запевнив Полозов.

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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