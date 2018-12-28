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      Планы российской власти касаемо пленных украинских моряков провалились: адвокат объяснил, почему

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      Пленные украинские моряки
      Пленные украинские моряки / 24 канал

      Планы российской власти разделить, дезориентировать захваченных в плен украинских моряков провалились. Все потому, что украинские моряки назвали себя военнопленными.

      Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды адвокатов пленных украинских моряков, сообщает "Укринформ".

      24 канал сообщал, что по состоянию на 27 декабря все 24 незаконно захваченных Россией в Азовском море украинские моряка заявили следствию РФ, что являются военнопленными.

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      Таким образом, первичная задача команды адвокатов на данный момент решена. И это поможет в дальнейшей борьбе за их (украинских моряков) освобождение,
      – сказал Полозов.

      Адвокат напомнил, что сразу же после взятия в плен украинских моряков власть РФ пыталась разделить их, не дать доступ независимым адвокатам, подсунуть своих адвокатов, которые давали бы сомнительные советы. Таким образом РФ добивалась, чтобы украинские моряки признали вину, признались в якобы уголовном преступлении.

      В таких условиях, по словам Полозова, теряли всякий смысл политические переговоры об освобождении моряков, апелляции к 3-й Женевской конвенции (об обращении с военнопленными).

      По словам адвоката, то, что все украинские моряки назвали себя военнопленными, приводит к тому, что это дело теперь следует рассматривать в соответствии с нормами международного права. А это в свою очередь "лишает люфта" некоторых европейских политиков, которые будут вынуждены признать, что в керченском инциденте именно Россия нарушила нормы международного права, впервые за годы гибридной войны прямо открыв огонь по украинским военным, и захватив в плен украинских военнослужащих.

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      В этих условиях проще будет консолидировать позицию международного сообщества. И здесь, так же, как и в предыдущих политически мотивированных делах, действует закономерность. Чем скоординированнее и сильнее будет давление на Кремль, тем больше будут шансы на освобождение украинских моряков,
      – заверил Полозов.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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