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      З деким були "камерні" розмови: ексклюзивні коментарі батька полоненого моряка

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      24 українських моряка вже місяць перебувають у російській неволі замість того, щоб святкувати з рідними новорічні свята. 25 листопада вони стали заручниками Росії.

      Батько полоненого моряка Василя Сороки Віктор сказав, що вони важко переживали затримання сина, бо майже 20 днів не було ніякої інформації.

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      Василя Сороку росіяни незаконно захопили та відправили до СІЗО 25 листопада. Моряк уже місяць у російській неволі. І за цей час лише раз зміг зателефонувати дружині. Після – жодного дзвінка, лише зрідка листи.

      Останні новини, які ми маємо, це інформація від адвокатів. Синові зняли гіпс з лівої руки, в нього ураження лівого плеча, не працює рука, але сподіваємося, що все буде добре,
      – наголосив батько Віктор Сорока.

      Захоплення 24 українців обурило світ. Росіяни нахабно протаранили наші судна на нашій же території, а потім ще й відмовилися визнавати моряків військовополоненими.

      Василь Сорока моряки заручники військовополонені
      Василь Сорока

      Хоча моряки публічно оголосили про свій статус, а значить судити їх за цивільними законами не мали права. Поранені, на чужині нині хлопці під психологічним тиском. Якщо адвокати не зможуть прийти в СІЗО, українцям буде не солодко.

      Моряки неодноразово заявляли, що до них приходили оперативники ФСБ. З деякими проводилася внутрішньокамерна розробка: тобто, коли з ними спілкувався ув'язнений, з яким вони сидять. І це відбувалося у формі таких бесід, що краще визнати провину, краще обмовити себе. Визнайте провину і поїдете додому. Але, природно, це обман, і, природно, всі адвокати наші проінструктували своїх моряків про те, що подібні розмови без адвокатів вести не можна,
      – заявив координатор захисників військовополонених моряків Микола Полозов.

      Україна звернулась до світу, щоб звільнити бранців. Російську агресію засудили в Генасамблеї ООН – ухвалили спеціальну резолюцію.

      А українці вимагають більшого – у соцмережах запустили флешмоб, який закликає закрити прохід для російських кораблів у європейські і американські порти. А ще українці закликають не забувати про бранців та повішати кораблик на ялинку.

      У відповідях на сотні листів бранці пишуть, що почуваються зле, але їх неабияк підтримує те, що українці їм пишуть.

      Не хочеться, щоби про нас забували, адже 24 людини сидять просто так у СІЗО іншої країни. А всі ці люди – військові, вони служать народу України. Хочеться, щоби народ пам'ятав,
      – написав військовополонений моряк Андрій Ейдер.

      "Сьогодні трохи стало легше. Тільки в тому плані, що є трохи інформації, але дуже переживаємо за долю наших дітей", – сказав батько полоненого моряка Василя Сороки. 

      Нагадаємо, 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. 
      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Заручники Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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