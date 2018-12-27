"Встали і вийшли з кімнати": як представники РФ реагують на запитання про звільнення моряків

Представники Росії під час відеоконференції безпекової групи Тристоронньої контактної групи відповіли Україні "традиційно по-хамськи". Вони вийшли з кімнати, як тільки прозвучало питання щодо звільнення полонених українських моряків.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

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Так, вона розповіла, що при порушенні українською стороною питання негайного звільнення полонених моряків з екіпажів і захоплених росіянами суден "відповідь була традиційно хамською". За її словами, у цей момент росіяни встали і вийшли з зали, де проводилася скайп-конференція.

Сьогодні, під час відеоконференції безпекової групи ТКГ, представники РФ вчергове встали і вийшли з кімнати , коли наш представник Євген Марчук підняв питання негайного звільнення військовополонених моряків і присутності СММ ОБСЄ в Азові,

– зазначила Геращенко.

Геращенко також додала, що українська сторона вже поінформувала партнерів по нормандському формату про неприпустиму поведінку російських представників, які буквально тікають від обговорення будь-яких питань, пов‘язаних з провокацією на Азові.

Нагадаємо, нещодавно українці почали масштабний інтернет-флешмоб "Жовто-блакитний кораблик на ялинку" на підтримку полонених у Керченській протоці моряків. Зокрема, вони прикрашають свої будинки і новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.