22:24
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      "Встали і вийшли з кімнати": як представники РФ реагують на запитання про звільнення моряків

      561 Читать новость на русском
      Представники РФ вийшли з кімнати після запитання про звільнення моряків, – Геращенко
      Представники РФ вийшли з кімнати після запитання про звільнення моряків, – Геращенко / Фото з відкритих джерел

      Представники Росії під час відеоконференції безпекової групи Тристоронньої контактної групи відповіли Україні "традиційно по-хамськи". Вони вийшли з кімнати, як тільки прозвучало питання щодо звільнення полонених українських моряків.

      Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

      Читайте також:  Усі захоплені РФ українські моряки визнали себе військовополоненими

      Так, вона розповіла, що при порушенні українською стороною питання негайного звільнення полонених моряків з екіпажів і захоплених росіянами суден "відповідь була традиційно хамською". За її словами, у цей момент росіяни встали і вийшли з зали, де проводилася скайп-конференція.

      Сьогодні, під час відеоконференції безпекової групи ТКГ, представники РФ вчергове встали і вийшли з кімнати , коли наш представник Євген Марчук підняв питання негайного звільнення військовополонених моряків і присутності СММ ОБСЄ в Азові,
      – зазначила Геращенко.

      Геращенко також додала, що українська сторона вже поінформувала партнерів по нормандському формату про неприпустиму поведінку російських представників, які буквально тікають від обговорення будь-яких питань, пов‘язаних з провокацією на Азові.

      Нагадаємо, нещодавно українці почали масштабний інтернет-флешмоб "Жовто-блакитний кораблик на ялинку" на підтримку полонених у Керченській протоці моряків. Зокрема, вони прикрашають свої будинки і новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Заручники Українці в полоні РФ Ірина Геращенко Нормандський формат
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку
      сьогодні , 22:08 Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку
      114
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      сьогодні , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 121
      Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      сьогодні , 21:01 Скляні чи пластикові: які ялинкові іграшки безпечніші
      Ірина Поліщук 186
      Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      сьогодні , 20:02 Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      Олена Булан 1076
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україну не пустили ще чотирьох журналісток з Росії
       7 грудня , 07:21
      Джамала презентувала нову чуттєву пісню
      30 березня 2015 , 21:29
      Як чистять дороги в Норвегії: відео
       19 грудня , 18:15
      Коноплянка змарнував фантастичний шанс вирвати для Шальке нічию – його потролив клуб і розкритикували вболівальники
       19 грудня , 23:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук