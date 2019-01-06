22:50
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Як Росія атакувала українські кораблі поблизу Керченської протоки: нові важливі деталі

      12347 Читать новость на русском
      Атака Кремля на Азові: прикордонники РФ стріляли з гармати по українських кораблях
      Атака Кремля на Азові: прикордонники РФ стріляли з гармати по українських кораблях / Соцмережі

      Наприкінці листопада, коли Росія атакувала українські кораблі поблизу Керченської протоки, вона їх обстріляла і з великокаліберної гармати. Крім того, російські прикордонні кораблі пішли з вогнем за українськими суднами, коли ті почали розходитися задля уникнення обстрілу. Унаслідок цього і зазнали поранень троє українських моряків.

      Про це у ефірі радіостанції "Ехо Москви" розповів адвокат Ілля Новіков з посиланням на свого підзахисного, полоненого Кремлем українського моряка Романа Мокряка, який служив на судні "Бердянськ" під час атаки Кремля на Азові.

      Читайте також: Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка

      Як розповів правозахисник, тоді поблизу Керченської протоки прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної гармати. За його словами, випустили вони близько 1200 снарядів.

      "Російська сторона намагається подавати ситуацію так, що "ми бачили, що вони порушують кордон, ми були зобов'язаними це припинити"… Це "зобов'язаними припинити" вилилося у стрілянину з великокаліберної гармати по кораблях ВМС України. За спостереженнями мого підзахисного Романа Мокряка, було витрачено близько 1200 снарядів", – зазначив він.

      Водночас Ілля Новіков зауважив, що вогонь вів російський прикордонний корабель "Ізумруд".

      "Українські кораблі для уникнення обстрілу почали розходитися у морі, і за "Бердянськом" пішов один із прикордонних кораблів Росії. Мокряк каже, що по ньому влучили щонайменше 4 рази. Ці влучання, які зафіксував екіпаж. Можливо, буде проведено експертизу та буде встановлено, що їх більше", – підкреслив Новіков.

      Також юрист повідомив, що саме внаслідок одного із таких влучань і зазнали поранень троє членів екіпажу.

      "Вони постраждали від осколків броні катера, яку було пробито снарядом", – резюмував захиник українського моряка.

      Нагадаємо, за інформацією ресурсу EUvsDisinfo, який спеціалізується на боротьбі з брехнею та пропагандою Кремля, Росія почала готуватися до атаки на Азові наприкінці 2017 року, а наприкінці 2018 з'явився результат – захоплення українських кораблів.

      Що відомо про агресію Кремля поблизу Керченської протоки? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як розгортаються події після атаки кремля на українські кораблі поблизу керченської протоки:
      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Водний транспорт Ілля Новіков
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 448
      Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 21:46 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 8480
      Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      сьогодні , 21:00 Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      2902
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 49562
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      5590
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      Во сколько обойдется легализация евробляхи
       13 вересня 2018 , 09:42
      Головні новини футболу 25 жовтня: Динамо та Ворскла здобули виїзні перемоги в Лізі Європи, суворі штрафи в УПЛ
       26 жовтня 2018 , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук