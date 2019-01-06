Як Росія атакувала українські кораблі поблизу Керченської протоки: нові важливі деталі

Наприкінці листопада, коли Росія атакувала українські кораблі поблизу Керченської протоки, вона їх обстріляла і з великокаліберної гармати. Крім того, російські прикордонні кораблі пішли з вогнем за українськими суднами, коли ті почали розходитися задля уникнення обстрілу. Унаслідок цього і зазнали поранень троє українських моряків.

Про це у ефірі радіостанції "Ехо Москви" розповів адвокат Ілля Новіков з посиланням на свого підзахисного, полоненого Кремлем українського моряка Романа Мокряка, який служив на судні "Бердянськ" під час атаки Кремля на Азові.

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Як розповів правозахисник, тоді поблизу Керченської протоки прикордонники Російської Федерації обстріляли українські кораблі з великокаліберної гармати. За його словами, випустили вони близько 1200 снарядів.

"Російська сторона намагається подавати ситуацію так, що "ми бачили, що вони порушують кордон, ми були зобов'язаними це припинити"… Це "зобов'язаними припинити" вилилося у стрілянину з великокаліберної гармати по кораблях ВМС України. За спостереженнями мого підзахисного Романа Мокряка, було витрачено близько 1200 снарядів", – зазначив він.

Водночас Ілля Новіков зауважив, що вогонь вів російський прикордонний корабель "Ізумруд".

"Українські кораблі для уникнення обстрілу почали розходитися у морі, і за "Бердянськом" пішов один із прикордонних кораблів Росії. Мокряк каже, що по ньому влучили щонайменше 4 рази. Ці влучання, які зафіксував екіпаж. Можливо, буде проведено експертизу та буде встановлено, що їх більше", – підкреслив Новіков.

Також юрист повідомив, що саме внаслідок одного із таких влучань і зазнали поранень троє членів екіпажу.

"Вони постраждали від осколків броні катера, яку було пробито снарядом", – резюмував захиник українського моряка.

Нагадаємо, за інформацією ресурсу EUvsDisinfo, який спеціалізується на боротьбі з брехнею та пропагандою Кремля, Росія почала готуватися до атаки на Азові наприкінці 2017 року, а наприкінці 2018 з'явився результат – захоплення українських кораблів.

Що відомо про агресію Кремля поблизу Керченської протоки? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.