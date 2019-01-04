Кремль чекав давно: у ЄС розповіли, як Росія готувалась до ескалації на Азові

Кремль інтенсивно розвивав свою дезінформаційну кампанію щодо Азовського моря. Підготовка інформаційного поля для реальних подій розпочалась ще наприкінці 2017 року, а наприкінці 2018 з'явився результат – захоплення українських кораблів.

Про це повідомляє проект EUvsDisinfo.

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Проект спеціалізується на боротьбі з дезінформацією з боку Росії. Там зазначають, що до агресії Кремль готувався давно. Серйозна ескалація біля Керченської протоки із захопленням кораблів є результатом тривалої роботи російських пропагандистів.

Кінець року супроводжувався серйозною ескалацією в Азовському морі, коли Росія захопила три українські кораблі та їх команду після відкриття вогню 25 листопада. Але дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася понад рік тому і поступово ставала інтенсивнішою,

– йдеться у повідомленні.

Автори зазначають, що в серпні 2017 року російська пропаганда стала поширювати фейк про те, що Україна поглиблює дно Азовського моря. Це нібито робилося для приходу НАТО.

Згодом, у липні 2018 року, у РФ запустили фейк про те, що Україна нібито займається отруєнням холерою Азовського моря, а у вересні 2018 року – новий фейк про "ініційовані Заходом провокації на узбережжі Азовського моря".

Вже у жовтні 2018 року кремлівська пропаганда активно "розганяла" інформацію про те, що Азовське море нібито є російським "внутрішнім морем". Після збройного захоплення кораблів ВМС України поширювалася російська деза про те, що ці кораблі нібито було отруєні Сполученими Штатами.

"Справа Азовського моря демонструє довгу партію дезінформаційної кампанії, ціллю якої є не лише відвернути увагу та перекрутити факти, але й підготувати інформаційне поле заздалегідь для подій, які можуть відбутися в реальності", – наголосили e EUvsDisinfo.

До слова, дослідники зазначили, що з 1001 фейка російської пропаганди протягом 2018 року 461 стосувався України, яка зображувалася як "нацистська держава".

Нагадаємо, раніше командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко розповів, що Україна має у водах Азовського моря лише чотири кораблі та катери, у той час як там перебувають майже сотня суден Чорноморського флоту Росії та ФСБ. Половина з них повноцінно може виконувати усі завдання.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.