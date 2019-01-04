16:46
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
      Вєсті Кремля
      14:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Путин ждал давно: в ЕС рассказали, как Россия готовилась к эскалации на Азове

      275 Читати новину українською
      В ЕС рассказали, как Россия готовила эскалацию на Азове
      В ЕС рассказали, как Россия готовила эскалацию на Азове / Фото из открытых источников

      Кремль интенсивно развивал свою дезинформационную кампанию по поводу Азовского моря. Подготовка информационного поля для реальных событий началась еще в конце 2017 года, а в конце 2018 года появился результат – захват украинских кораблей.

      Об этом сообщает проект EUvsDisinfo.

      Читайте также: В ответ на агрессию РФ: ВМС Украины наращивают группировки на Азовском море

      Проект специализируется на борьбе с дезинформацией со стороны России. Там отмечают, что к агрессии Кремль готовился давно. Серьезная эскалация у Керченского пролива с захватом кораблей является результатом длительной работы российских пропагандистов.

      Конец года сопровождался серьезной эскалацией в Азовском море, когда Россия захватила три украинских корабля и их команды после открытия огня 25 ноября. Но дезинформационная кампания по поводу Азовского моря началась более года назад и постепенно становилась более интенсивной,
      – говорится в сообщении.

      Авторы отмечают, что в августе 2017 года российская пропаганда стала распространять фейк о том, что Украина углубляет дно Азовского моря. Это якобы делалось для прихода НАТО.

      Впоследствии, в июле 2018 года, в РФ запустили фейк о том, что Украина якобы занимается отравлением холерой Азовского моря, а в сентябре 2018 года – новый фейк об "инициированных Западом провокациях на побережье Азовского моря".

      Уже в октябре 2018 года кремлевская пропаганда активно "разгоняла" информацию о том, что Азовское море якобы является российским "внутренним морем". После вооруженного захвата кораблей ВМС Украины распространялась российская деза о том, что эти корабли якобы были отравленные Соединенными Штатами.

      "Дело Азовского моря демонстрирует длинную партию дезинформационной кампании, целью которой является не только отвлечь внимание и исказить факты, но и подготовить информационное поле заранее для событий, которые могут произойти в реальности", – отметили e EUvsDisinfo.

      К слову, исследователи отметили, что с 1001 Фейка российской пропаганды в 2018 года 461 касался Украины, которая изображалась как "нацистское государство".

      Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что Украина имеет в водах Азовского моря только четыре корабля и катера, в то время как там находятся около сотни судов Черноморского флота России и ФСБ. Половина из них полноценно может выполнять все задачи.

      Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук