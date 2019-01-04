Путин ждал давно: в ЕС рассказали, как Россия готовилась к эскалации на Азове

Кремль интенсивно развивал свою дезинформационную кампанию по поводу Азовского моря. Подготовка информационного поля для реальных событий началась еще в конце 2017 года, а в конце 2018 года появился результат – захват украинских кораблей.

Об этом сообщает проект EUvsDisinfo.

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Проект специализируется на борьбе с дезинформацией со стороны России. Там отмечают, что к агрессии Кремль готовился давно. Серьезная эскалация у Керченского пролива с захватом кораблей является результатом длительной работы российских пропагандистов.

Конец года сопровождался серьезной эскалацией в Азовском море, когда Россия захватила три украинских корабля и их команды после открытия огня 25 ноября. Но дезинформационная кампания по поводу Азовского моря началась более года назад и постепенно становилась более интенсивной,

– говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что в августе 2017 года российская пропаганда стала распространять фейк о том, что Украина углубляет дно Азовского моря. Это якобы делалось для прихода НАТО.

Впоследствии, в июле 2018 года, в РФ запустили фейк о том, что Украина якобы занимается отравлением холерой Азовского моря, а в сентябре 2018 года – новый фейк об "инициированных Западом провокациях на побережье Азовского моря".

Уже в октябре 2018 года кремлевская пропаганда активно "разгоняла" информацию о том, что Азовское море якобы является российским "внутренним морем". После вооруженного захвата кораблей ВМС Украины распространялась российская деза о том, что эти корабли якобы были отравленные Соединенными Штатами.

"Дело Азовского моря демонстрирует длинную партию дезинформационной кампании, целью которой является не только отвлечь внимание и исказить факты, но и подготовить информационное поле заранее для событий, которые могут произойти в реальности", – отметили e EUvsDisinfo.

К слову, исследователи отметили, что с 1001 Фейка российской пропаганды в 2018 года 461 касался Украины, которая изображалась как "нацистское государство".

Напомним, ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что Украина имеет в водах Азовского моря только четыре корабля и катера, в то время как там находятся около сотни судов Черноморского флота России и ФСБ. Половина из них полноценно может выполнять все задачи.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.