В ОВА обратились к жителям Киевщины около 1:50. Там объяснили, что в области зафиксировали движение враждебных БПЛА. "Работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Читайте также Кулеба рассказал, что могло бы обезопасить Трипольскую ТЭС

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в Киевской ОВА.

Украину атакуют "Шахеды"

Еще в 23:21 в воздушных силах сообщили, что россияне запустили "Шахеды" из Курской области. Сначала предупреждали о дронах на границе Полтавской и Сумской областей. Потом они долетели до Черкасщины, а оттуда – продолжили движение в сторону Киевщины.

Около 1:30 враг запустил новую группу "Шахедов" с временно оккупированной территории Херсонщины. После этого в Одессе слышали взрыв.