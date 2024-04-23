В ОВА звернулися до жителів Київщини близько 1:50. Там пояснили, що в області зафіксували рух ворожих БпЛА. "Працють сили ППО", – мовиться у повідомленні.

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"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали у Київській ОВА.

Україну атакують "Шахеди"

Ще о 23:21 у Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили "Шахеди" з Курської області. Спочатку попереджали про дрони на межі Полтавської та Сумської областей. Згодом вони долетіли до Черкащини, а звідти – продовжили рух в бік Київщини.

А близько 1:30 ворог запустив нову групу "Шахедів" з тимчасово окупованої території Херсонщини. Після цього в Одесі чули вибух.

11 квітня був масований удар по Київщині

Зранку 11 квітня росіяни здійснили масовану атаку по Київській області. Тоді ворог цілився в один з енергетичних об'єктів регіону: там спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали. Були перебої зі світлом, але завдяки оперативним діям українських енергетиків масштабних відключень вдалося уникнути.