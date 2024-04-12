Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота розповів у програмі "Брифінг" української служби Голосу Америки, що станція підлягає відновленню. Однак посадовець пояснив, у чому головна проблема, пише 24 Канал.

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Що кажуть про відновлення Трипільської ТЕС

Андрій Гота розповів, що частину балістичних ракет окупантів ЗСУ збили, проте частина 11 квітня зруйнувала Трипільську ТЕС. Це трапилось через брак ракет протиповітряної оборони.

Посадовець пояснив, що станція підлягає відновленню. За його словами, енергетики вже мають обіцянки із надання обладнання від європейських країн.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані та на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", – пояснив Андрій Гота.

Він пояснив також, наскільки доцільно наразі відновлювати станцію.

Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде,

– розповів Гота.

Він також зауважив, що Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей та була найбільшим постачальником електроенергії у Київській, Житомирській та Черкаській областях. Через сприятливу погоду люди не відчують обмежень, та ближче до літа можуть бути відключення світла.

"Навіть уявити складно, що буде взимку. Тому що зима – це найскладніший період", – сказав Гота.

Росія зруйнувала Трипільську ТЕС