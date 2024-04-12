Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота рассказал в программе "Брифинг" украинской службы Голоса Америки, что станция подлежит восстановлению. Однако чиновник объяснил, в чем главная проблема, пишет 24 Канал.

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Что говорят о восстановлении Трипольской ТЭС

Андрей Гота рассказал, что часть баллистических ракет оккупантов ВСУ сбили, однако часть 11 апреля разрушила Трипольскую ТЭС. Это случилось из-за нехватки ракет противовоздушной обороны.

Чиновник объяснил, что станция подлежит восстановлению. По его словам, энергетики уже имеют обещания по предоставлению оборудования от европейских стран.

"Любое подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления", – объяснил Андрей Гота.

Он объяснил также, насколько целесообразно сейчас восстанавливать станцию.

Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны – это, мягко говоря, бесполезное дело будет,

– рассказал Гота.

Он также отметил, что Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Из-за благоприятной погоды люди не почувствуют ограничений, и ближе к лету могут быть отключения света.

"Даже представить сложно, что будет зимой. Потому что зима – это самый сложный период", – сказал Гота.

Россия разрушила Трипольскую ТЭС