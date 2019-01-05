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      Блокування РФ Керченської протоки: Омелян назвав цинічну мету Кремля на Азові

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      Росія тимчасово припинила затримувати судна на Азові
      Росія тимчасово припинила затримувати судна на Азові / Фото з відкритих джерел

      Ситуація в українських портах Маріуполя і Бердянська наразі стабільна, проте вони й надалі несуть збитки через блокаду Росією Керченської протоки. Окрім того, Москва досі намагається дестабілізувати Приазов’я, аби отримати суходільний коридор до окупованого Криму.

      Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Радіо Свобода".

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      Він зазначив, що багато судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченською протокою є занадто довгим, переорієнтовують свої судна на порти Чорного моря, або взагалі на інші напрямки. 

      "Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон", – розповів чиновник.

      За його словами, наразі черг та затримок на прохід Керченською протокою немає. Проте, Росія досі має на меті дестабілізувати українське Приазов’я, щоб прокласти суходільний коридор до анексованого Криму.

      Але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подразнення, безумовно, вони повернуться до цієї практики. Тому що їхня мета – дестабілізувати Приазов’я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і, я думаю, продовжити свою експансію,
      – зазначив Омелян.

      Окрім того, міністр додав, що уряд докладає зусиль, аби забезпечити нормальну роботу портів, і наразі вона є стабільною. Але, за його словами, з початку російської агресії доходи і Маріуполя, і Бердянська значно скоротилися, і це лише погіршує економічну ситуацію в них.

      Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що у зв'язку з блокуванням Росією руху суден через Керченську протоку українські порти Бердянськ та Маріуполь змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротять штат працівників.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Конфлікт в Азовському морі Володимир Омелян Україна – Росія Бердянськ Новини Маріуполя Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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