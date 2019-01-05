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      Блокировка РФ Керченского пролива: Омелян назвал циничную цель Кремля на Азове

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      Россия временно перестала задерживать суда на Азове
      Россия временно перестала задерживать суда на Азове / Фото из открытых источников

      Ситуация в украинских портах Мариуполя и Бердянска пока стабильна, однако они и в дальнейшем несут убытки из-за блокады Россией Керченского пролива. Кроме того, Москва до сих пор пытается дестабилизировать Приазовье, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".

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      Он отметил, что многие судовладельцы, понимая, что срок ожидания для прохождения Керченским проливом слишком длинный, переориентируют свои суда на порты Черного моря, или вообще на другие направления.

      "Это плохо, потому что это бьет по экономике всего края. И безусловно, это была хорошо продуманная операция российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион", – рассказал чиновник.

      По его словам, сейчас нет очередей и задержек на проход Керченским проливом. Однако, Россия до сих пор имеет целью дестабилизировать украинское Приазовье, чтобы проложить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

      Но мы понимаем, что это все происходит в ручном режиме. Поскольку международное давление на Россию сейчас очень высоко, они делают вид, что все окей. Как только давление немного ослабнет или будет другое раздражение, безусловно, они вернутся к этой практике. Потому что их цель – дестабилизировать Приазовье и, безусловно, в дальнейшем получить коридор в Крым и, я думаю, продолжить свою экспансию,
      – отметил Омелян.

      Кроме того, министр добавил, что правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить нормальную работу портов, и сейчас она стабильна. Но, по его словам, с начала российской агрессии доходы и Мариуполя, и Бердянска сильно сократились, и это только ухудшает экономическую ситуацию в них.

      Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в связи с блокированием Россией движения судов через Керченский пролив украинские порты Бердянск и Мариуполь вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократят штат сотрудников.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинские военные корабли переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные якобы неправомерно заплыли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Мариуполя Бердянск Украина – Россия Владимир Омелян Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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