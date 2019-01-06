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      Как Россия атаковала украинские корабли вблизи Керченского пролива: новые важные детали

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      Атака Кремля на Азове: пограничники РФ стреляли из пушки по украинским кораблям
      Атака Кремля на Азове: пограничники РФ стреляли из пушки по украинским кораблям / Соцсети

      В конце ноября, когда Россия атаковала украинские корабли вблизи Керченского пролива, она их и обстреляла из крупнокалиберного оружия. Кроме того, российские пограничные корабли пошли с огнем за украинскими судами, когда те начали расходиться во избежание обстрела. Вследствие этого и получили ранения трое украинских моряков.

      Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал адвокат Илья Новиков со ссылкой на своего подзащитного, пленного Кремлем украинского моряка Романа Мокряка, который служил на судне "Бердянск" во время атаки Кремля на Азове.

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      Как рассказал правозащитник, тогда вблизи Керченского пролива пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберной пушки. По его словам, выпустили они около 1200 снарядов.

      "Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это прекратить"... Это "обязаны прекратить" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки по кораблям ВМС Украины. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было потрачено около 1200 снарядов", – отметил он.

      В то же время Илья Новиков отметил, что огонь вел российский пограничный корабль "Изумруд".

      "Украинские корабли для избежания обстрела начали расходиться в море, и за "Бердянском" пошел один из пограничных кораблей России. Мокряк говорит, что по нему попали минимум 4 раза. Эти попадания, которые зафиксировал экипаж. Возможно, будет проведена экспертиза и будет установлено, что их больше", – подчеркнул Новиков.

      Также юрист сообщил, что именно вследствие одного из таких попаданий и получили ранения трое членов экипажа.

      "Они пострадали от осколков брони катера, которая была пробита снарядом", – резюмировал защитник украинского моряка.

      Напомним, по информации ресурса EUvsDisinfo, который специализируется на борьбе с ложью и пропагандой Кремля, Россия начала готовиться к атаке на Азове в конце 2017 года, а в конце 2018 появился результат – захват украинских кораблей.

      Что известно об агрессии Кремля вблизи Керченского пролива?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Впоследствии группа украинских кораблей все же продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что идут в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      как разворачиваются события после атаки на украинские корабли в керченском проливе:

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Илья Новиков Водный транспорт Новости России Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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