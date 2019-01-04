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      Россия готовит провокации против Украины, чтобы оправдать свою агрессию на Азове, – разведка

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      Россия готовит ряд провокаций против Украины
      Россия готовит ряд провокаций против Украины / Иллюстративное фото

      Украинская военная разведка выяснила, что российские спецслужбы проводят целенаправленную подготовку к информационной провокации против Украины.

      Об этом сообщает сайт Главного управления разведки Минобороны Украины.

      Так, чтобы дискредитировать Украину в мире и оправдать собственную агрессию в Азово-Черноморском регионе, российская сторона готовится обвинить Украину в якобы подготовке терактов на оккупированном Донбассе и в Крыму.

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      В разведке также не исключают, что для усиления последствий антиукраинской информационной кампании Россия может осуществить диверсии на собственных объектах критической инфраструктуры, а после этого – обвинить украинскую сторону в причастности к их совершению.

      В чем заключается агрессия России на Азове?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Война на Донбассе Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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