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      Россия готовит диверсию против украинцев в Крыму: Чубаров показал доказательства

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      Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму, – Чубаров
      Спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму, – Чубаров / Фото из открытых источников

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму. В частности, он получил документ, который, по его словам, является ориентированием российских спецслужб.

      Фото документа Чубаров обнародовал на своей странице в Facebook.

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      Так, в документе сообщается, что "на территорию Российской Федерации с целью осуществления диверсионно-террористических акций осуществлено проникновение диверсионной группы".

      Возможно, мы не стали бы выносить содержание указанного документа на всеобщее обозрение, мало ли что с бодуна может привидеться сотрудникам "разведуправления войск национальной гвардии России", однако уже очень колоритным нам показался состав этой "ДГ",
      – написал глава Меджлиса.

      Он отмечает, что туда относятся и "директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее красивые и честные люди".

      Крим Спецслужби Росії диверсія
      Документ является ориентированием российских спецслужб / Источник: Фейсбук Рефат Чубаров

      К тому же, Чубаров не отрицает, что сведения из документа уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ними протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, или готовятся к внесению в ближайшее время.

      Кроме того, он отметил, что установил контакт с некоторыми лицами из списка. Они находятся "по месту своего постоянного проживания на материковой Украине". Спецслужбы России пока публично не комментировали заявление Рефата Чубарова.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Рефат Чубаров Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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