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      Росія готує диверсію проти українців у Криму: Чубаров показав докази

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      Спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму,– Чубаров
      Спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму,– Чубаров / Фото з відкритих джерел

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму. Зокрема, він отримав документ, який, за його словами, є орієнтуванням російських спецслужб.

      Фото документа Чубаров оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, у документі повідомляється, що "на територію Російської Федерації з метою здійснення диверсійно-терористичних акцій здійснено проникнення диверсійної групи".

      Можливо, ми не стали б виносити зміст зазначеного документа на загальний огляд, хіба мало що з бодуна може привидітися співробітникам "розвідуправління військ національної гвардії Росії", проте вже дуже колоритним нам здався складу цієї "ДГ",
      – написав голова Меджлісу.

      Він зазначає, що туди належать і "директор середньої загальноосвітньої школи в Херсонській області, і докторант одного з турецьких вузів, а також просто інші не менш гарні і чесні люди".

      Крим Спецслужби Росії диверсія
      Документ є орієнтуванням російських спецслужб/ Джерело: Фейсбук Рефата Чубарова

      До того ж, Чубаров не заперечує, що відомості з документа вже внесені російськими окупантами в сфальсифіковані ними протоколи допитів громадян України, незаконно позбавлених волі, або готуються до внесення найближчим часом.

      Окрім того, він наголосив, що встановив контакт з деякими особами зі списку. Вони перебувають "за місцем свого постійного проживання на материковій Україні". Спецслужби Росії поки публічно не коментували заяву Рефата Чубарова.

       

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Новини політики Рефат Чубаров
      Джерело: 24 канал
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