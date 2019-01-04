Росія готує диверсію проти українців у Криму: Чубаров показав докази

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що спецслужби Росії готують диверсію проти громадян України в Криму. Зокрема, він отримав документ, який, за його словами, є орієнтуванням російських спецслужб.

Фото документа Чубаров оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Як змусити Путіна піти на поступки: пояснення Чийгоза

Так, у документі повідомляється, що "на територію Російської Федерації з метою здійснення диверсійно-терористичних акцій здійснено проникнення диверсійної групи".

Можливо, ми не стали б виносити зміст зазначеного документа на загальний огляд, хіба мало що з бодуна може привидітися співробітникам "розвідуправління військ національної гвардії Росії", проте вже дуже колоритним нам здався складу цієї "ДГ",

– написав голова Меджлісу.

Він зазначає, що туди належать і "директор середньої загальноосвітньої школи в Херсонській області, і докторант одного з турецьких вузів, а також просто інші не менш гарні і чесні люди".



Документ є орієнтуванням російських спецслужб/ Джерело: Фейсбук Рефата Чубарова

До того ж, Чубаров не заперечує, що відомості з документа вже внесені російськими окупантами в сфальсифіковані ними протоколи допитів громадян України, незаконно позбавлених волі, або готуються до внесення найближчим часом.

Окрім того, він наголосив, що встановив контакт з деякими особами зі списку. Вони перебувають "за місцем свого постійного проживання на материковій Україні". Спецслужби Росії поки публічно не коментували заяву Рефата Чубарова.