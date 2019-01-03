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      Як змусити Путіна піти на поступки: пояснення Чийгоза

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      Крим має стати майданчиком для міжнародних перемовин, – Чийгоз
      Крим має стати майданчиком для міжнародних перемовин, – Чийгоз / Фото з відкритих джерел

      Очільника Кремля можна змусити піти на поступки, зокрема – у звільненні українських політв'язнів. Це стане можливим, якщо Крим перетвориться на майданчик для міжнародних перемовин.

      Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів в ефірі "5 каналу".

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      Він наголосив, що Крим для Путіна завжди буде "на першому місті". Доказом цього є захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

      На сьогодні він маніакально дивиться на міжнародне право, консолідацію України з Європейським Союзом, з НАТО, він бачить в цьому загрозу і ні на що не зважатиме, тож, на жаль, час від часу буде нам подібні трагедії "підкидати",
      – розповів Чийгоз.

      Заступник голови Меджлісу зазначив, що зосередження уваги лише на факті звільнення в’язнів Кремля «на жаль, ми не матимемо успіху».

      "За умови звільнення політв'язнів кільком родинам ми принесемо радість, а для сотень тисяч тих, хто мешкає в Криму, – це щоденна трагедія. Подекуди вона має більш жорстокий характер", – наголосив він.

      При цьому Чийгоз заявив, що Крим має не просто повернутися в інформаційний простір, він має «стати майданчиком для міжнародних перемовин».

      Тоді ми змусимо Путіна робити кілька кроків, зокрема і звільнити українських бранців,
      – додав він.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського та Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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