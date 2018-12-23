Учасники Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів прийняли важливу резолюцію щодо Криму

Генеральна Асамблея ООН у суботу більшістю голосів прийняла запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН у своєму Twitter.

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Ініційовану Україною резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" підтримали 65 країн. Серед них США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія. Проти нього проголосували 27 делегацій, включаючи Росію, Білорусію, Китай, Індію, Сербію, Сирію, ПАР, Нікарагуа і Венесуел, ще 70 країн утрималися.

Ухваленням резолюції ООН підтвердила неприпустимість захоплення території Криму сило та зобов'язала РФ повернути окуповані території Україні.

Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усейна Куку визнано політичними в'язнями.

ООН засудила Росію за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій, та проведення незаконних виборчих кампаній.

#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея #ООН щойно ухвалила ініційовану Україною резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці #Крим та місті Севастополь, Україна».



За - 65 , проти - 27. Ключові положення резолюції pic.twitter.com/Aqa86P76QT — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.