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      Учасники Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів прийняли важливу резолюцію щодо Криму

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      Генасамблея ООН прийняла ще одну важливу резолюцію щодо Криму
      Генасамблея ООН прийняла ще одну важливу резолюцію щодо Криму / Фото з відкритих джерел

      Генеральна Асамблея ООН у суботу більшістю голосів прийняла запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

      Про це повідомило Постійне представництво України при ООН у своєму Twitter.

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      Ініційовану Україною резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" підтримали 65 країн. Серед них США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія. Проти нього проголосували 27 делегацій, включаючи Росію, Білорусію, Китай, Індію, Сербію, Сирію, ПАР, Нікарагуа і Венесуел, ще 70 країн утрималися.

      Ухваленням резолюції ООН підтвердила неприпустимість захоплення території Криму сило та зобов'язала РФ повернути окуповані території Україні.

      Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усейна Куку визнано політичними в'язнями.

      ООН засудила Росію за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій, та проведення незаконних виборчих кампаній.

      Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики ООН Генасамблея ООН Новини Криму Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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