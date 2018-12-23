Участники Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли важную резолюцию по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН в субботу большинством голосов приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированые на территории аннексированного Крыму нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управление в регионе.
Об этом сообщил Постоянное представительство Украины при ООН в своем Twitter.
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Инициированную Украиной резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали 65 стран. Среди них США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла, еще 70 стран воздержались.
Принятием резолюции ООН подтвердила недопустимость захвата территории Крыма силой и обязала РФ вернуть оккупированные территории Украины.
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Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.