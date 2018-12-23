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      Участники Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли важную резолюцию по Крыму

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      Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолюцию по Крыму
      Генассамблея ООН приняла еще одну важную резолюцию по Крыму / Фото из открытых источников

      Генеральная Ассамблея ООН в субботу большинством голосов приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированые на территории аннексированного Крыму нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управление в регионе.

      Об этом сообщил Постоянное представительство Украины при ООН в своем Twitter.

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      Инициированную Украиной резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали 65 стран. Среди них США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла, еще 70 стран воздержались.

      Принятием резолюции ООН подтвердила недопустимость захвата территории Крыма силой и обязала РФ вернуть оккупированные территории Украины.

      Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку признано политическими заключенными.

      ООН осудила Россию за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечения к военным операциям и проведение незаконных избирательных кампаний.

      Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новости России Новости Крыма Генассамблея ООН ООН Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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