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      "Чергова ганьба Росії": в ООН провалилась резолюція РФ щодо продовження ракетного договору

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      В ООН провалилась резолюція РФ щодо продовження ракетного договору
      В ООН провалилась резолюція РФ щодо продовження ракетного договору / Фото з відкритих джерел

      У п’ятницю, 21 грудня, Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів Генасамблеї ООН для ухвалення свого проекту резолюції щодо збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Представники США і ЄС кажуть, що збереженню договору ця резолюція ніяк не сприяє.

      Про це постійний представник України в ООН Володимир Єльченко написав у своєму Twitter.

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      Так, за документ проголосували 43 країни, проти – 46, ще 78 утрималися.

      Росія знов зганьбилася у Генеральній асамблеї ООН: цього разу резолюція зі "збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності" не набрала навіть простої більшості голосів,
      – написав Єльченко.

      При цьому ТАСС пише, що документ підтримали Китай, країни-члени Організації Договору про колективну безпеку, Іран, Сирія та низка країн Латинської Америки.

      Видання зазначає, що головна ідея російського документа нібито полягає в підтримці договору "як одного з наріжних каменів європейської та міжнародної безпеки" і заклику до сторін договору – Росії і США – продовжити консультації для його збереження.

      Натомість представники США і Євросоюзу пояснили результати голосування тим, що "ця резолюція не сприяє збереженню договору".

      До слова, Росія внесла до Генасамблеї ООН свій проект резолюції щодо збереження Договору про ліквіда цію ракет середньої та малої дальності ще тиждень тому. Ухваленням цього документа РФ планувала відповісти на нещодавнє оголошення США про намір вийти з угоди.

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: Новини політики Новини Росії Ядерна безпека ООН Новини США
      Джерело: 24 Канал
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