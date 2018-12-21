"Очередной позор России": в ООН провалилась резолюция РФ о продолжении ракетного договора
В пятницу, 21 декабря, России не удалось собрать простого большинства голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Представители США и ЕС говорят, что сохранению договора эта резолюция никак не способствует.
Об этом постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко написал в своем Twitter.
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Так, за документ проголосовали 43 страны, против – 46, еще 78 воздержались.
Россия вновь опозорилась в Генеральной ассамблее ООН: на этот раз резолюция о "сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" не набрала даже простого большинства голосов,
– написал Ельченко.
При этом пишет ТАСС, документ поддержали Китай, страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия и ряд стран Латинской Америки.
Издание отмечает, что главная идея российского документа якобы заключается в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыва к сторонам договора – России и США – продолжить консультации для его сохранения.
Зато представители США и Евросоюза объяснили результаты голосования тем, что "эта резолюция не способствует сохранению договора".
К слову, Россия внесла в Генассамблее ООН свой проект резолюции о сохранении Договора касательно ликвидации ракет средней и малой дальности еще неделю назад. Принятием этого документа РФ планировала ответить на недавнее объявление США о намерении выйти из соглашения.
Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.
Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД - из-за нарушений Россией условий договора.
Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.
Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.