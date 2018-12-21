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      "Очередной позор России": в ООН провалилась резолюция РФ о продолжении ракетного договора

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      В ООН провалилась резолюция РФ о продлении ракетного договора
      В ООН провалилась резолюция РФ о продлении ракетного договора / Фото из открытых источников

      В пятницу, 21 декабря, России не удалось собрать простого большинства голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Представители США и ЕС говорят, что сохранению договора эта резолюция никак не способствует.

      Об этом постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко написал в своем Twitter.

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      Так, за документ проголосовали 43 страны, против – 46, еще 78 воздержались.

      Россия вновь опозорилась в Генеральной ассамблее ООН: на этот раз резолюция о "сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности" не набрала даже простого большинства голосов,
      – написал Ельченко.

      При этом пишет ТАСС, документ поддержали Китай, страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия и ряд стран Латинской Америки.

      Издание отмечает, что главная идея российского документа якобы заключается в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыва к сторонам договора – России и США – продолжить консультации для его сохранения.

      Зато представители США и Евросоюза объяснили результаты голосования тем, что "эта резолюция не способствует сохранению договора".

      К слову, Россия внесла в Генассамблее ООН свой проект резолюции о сохранении Договора касательно ликвидации ракет средней и малой дальности еще неделю назад. Принятием этого документа РФ планировала ответить на недавнее объявление США о намерении выйти из соглашения.

      Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД - из-за нарушений Россией условий договора.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости России Новости политики Ядерная безопасность Новости США ООН
      Источник: 24 Канал
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