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      Як Росія намагалась "поховати" питання Криму в ООН

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      Росія намагалась "поховати" нову резолюцію ООН щодо Криму
      Росія намагалась "поховати" нову резолюцію ООН щодо Криму / Фото з відкритих джерел

      В Росії заявляють, що ООН нібито не виділить необхідних коштів для виконання останньої "кримської" резолюції щодо ситуації з правами людини на окупованому півострові. Однак такі твердження РФ є маніпуляцією і перекручуванням інформації.

      Про це розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, пише "Укрінформ".

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      Так, російські ЗМІ заявили про начебто відмову ООН виділяти кошти на виконання резолюції. Натомість Єльченко наголосив, що така вигадка РФ спрямована на людей, які не знають "внутрішньої ООНівської кухні".

      При цьому дипломат пояснив, що у документ вперше включено параграф, який доручає генеральному секретареві підготувати на наступну сесію Генасамблеї спеціальну доповідь щодо виконання Росією цієї резолюції.

      За його словами, для роботи над цим документом і потрібні послуги експерта, які передбачають фінансування у 70 тисяч доларів з бюджету ООН.

      Однак російська делегація все одно намагалася використати фінансове питання для заблокування документа.

      Росія заблокувала виділення цієї суми… Вони намагалися цю резолюцію взагалі "поховати" вже у фінкомітеті, аби вона навіть не була винесена на схвалення ГА ООН,
      – зазначив він.

      Однак плани РФ провалились, а російські дипломати заявили про «велику суму коштів, яка незрозуміло куди буде витрачена".

      Натомість у секретаріаті ООН запевнили, що цю суму вдасться зняти з іншої статті, оскільки бюджет організації є достатнім.

      Відтак представники РФ поставили цю резолюцію в один ряд з іншими фінансово спірними питаннями. Рішення було схвалено консенсусом, без голосування. Єльченко зазначає, що це жодним чином не означає відмови ООН у фінансуванні.

      Вся різниця, якої домоглася російська делегація у фінансовому комітеті, - що там не написано "буде виділено 70 тисяч", а написано "виділимо з існуючих коштів", але від цього сума не зменшиться,
      – пояснив представник України в ООН.

      Він наголосив, що таке висвітлення російськими ЗМІ цього питання – черговий приклад перекручування інформації.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН  22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського та Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики ООН Генасамблея ООН Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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