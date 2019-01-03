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      Как Россия пыталась "похоронить" вопрос Крыма в ООН

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      Россия пыталась "похоронить" новую резолюцию ООН относительно Крыма
      Россия пыталась "похоронить" новую резолюцию ООН относительно Крыма / Фото из открытых источников

      В России заявляют, что ООН якобы не выделит необходимых средств для выполнения последней "крымской" резолюции относительно ситуации с правами человека на оккупированном полуострове. Однако такие утверждения РФ являются манипуляцией и искажением информации.

      Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет "Укринформ".

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      Так, российские СМИ заявили о якобы отказе ООН выделять средства на выполнение резолюции. В то же время Ельченко подчеркнул, что такая выдумка РФ направлена на людей, которые не знают "внутренней Ооновской кухни".

      При этом дипломат пояснил, что в документ впервые включен параграф, который поручает генеральному секретарю подготовить на следующую сессию Генассамблеи специальный доклад по выполнению Россией этой резолюции.

      По его словам, для работы над этим документом нужны услуги эксперта, которые предусматривают финансирование в 70 тысяч долларов из бюджета ООН.

      Однако российская делегация все равно пыталась использовать финансовый вопрос для блокирования документа.

      Россия заблокировала выделение этой суммы... Они пытались эту резолюцию вообще "похоронить" уже в финкомитете, чтобы она даже не была вынесена на одобрение ГА ООН,
      – отметил он.

      Однако планы РФ провалились, а российские дипломаты заявили о "крупной сумме средств, которая непонятно куда будет потрачена".

      В то же время в секретариате ООН заверили, что эту сумму удастся снять с другой статьи, поскольку бюджет организации является достаточным.

      Поэтому представители РФ поставили эту резолюцию в один ряд с другими финансово спорными вопросами. Решение было одобрено консенсусом, без голосования. Ельченко отмечает, что это никоим образом не означает отказа ООН в финансировании.

      Вся разница, которой добилась российская делегация в финансовом комитете, – что там не написано "будет выделено 70 тысяч", а написано "выделим из существующих средств", но от этого сумма не уменьшится,
      – пояснил представитель Украины в ООН.

      Он подчеркнул, что такое освещение российскими СМИ этого вопроса – очередной пример искажения информации.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

      Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Генассамблея ООН ООН
      Источник: 24 Канал
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