Как заставить Путина пойти на уступки: объяснение Чийгоза

Главу Кремля можно заставить пойти на уступки, в частности – в освобождении украинских политзаключенных. Это станет возможным, если Крым превратится в площадку для международных переговоров.

Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал в эфире "5 канала".

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Он отметил, что Крым для Путина всегда будет "на первом месте". Доказательством этого является захват украинских кораблей в Керченском проливе.

На данный момент он маниакально смотрит на международное право, консолидацию Украины с Европейским Союзом, НАТО, он видит в этом угрозу и ни на что не будет обращать внимания, поэтому, к сожалению, время от времени будет нам подобные трагедии "подбрасывать",

– рассказал Чийгоз.

Заместитель председателя Меджлиса отметил, что сосредоточение внимания только на факте освобождения узников Кремля "к сожалению, мы будем иметь успеха".

"При условии освобождения политзаключенных нескольким семьям мы принесем радость, а для сотен тысяч тех, кто живет в Крыму – это ежедневная трагедия. Кое-где она имеет более жестокий характер", – подчеркнул он.

При этом Чийгоз заявил, что Крым должен не просто вернуться в информационное пространство, он "стать площадкой для международных переговоров".

Тогда мы заставим Путина делать несколько шагов, в том числе и освободить украинских пленников,

– добавил он.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыму нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.