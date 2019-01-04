Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка

Українська воєнна розвідка з’ясувала, що російські спецслужби проводять цілеспрямовану підготовку до інформаційної провокації проти України.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, щоб дискредитувати Україну у світі та виправдати власну агресію в Азово-Чорноморському регіоні, російська сторона готується звинуватити Україну у нібито підготовці терактів на окупованому Донбасі та в Криму.

Читайте також: Росія готує диверсію проти українців у Криму: Чубаров показав докази

У розвідці також не виключають, що для посилення наслідків антиукраїнської інформаційної кампанії Росія може здійснити диверсії на власних об’єктах критичної інфраструктури, а після цього – звинуватити українську сторону у причетності до їх скоєння.

В чому полягає агресія Росії на Азові? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.