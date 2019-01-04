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      Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка

      938 Читать новость на русском
      Росія готує низку провокації проти України
      Росія готує низку провокації проти України / Ілюстративне фото

      Українська воєнна розвідка з’ясувала, що російські спецслужби проводять цілеспрямовану підготовку до інформаційної провокації проти України.

      Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міноборони України.

      Так, щоб дискредитувати Україну у світі та виправдати власну агресію в Азово-Чорноморському регіоні, російська сторона готується звинуватити Україну у нібито підготовці терактів на окупованому Донбасі та в Криму.

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      У розвідці також не виключають, що для посилення наслідків антиукраїнської інформаційної кампанії Росія може здійснити диверсії на власних об’єктах критичної інфраструктури, а після цього – звинуватити українську сторону у причетності до їх скоєння.

      В чому полягає агресія Росії на Азові? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Теги: Новини Росії Новини України Міністерство оборони України Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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