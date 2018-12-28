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      Никаких военнопленных на территории РФ нет, – Песков сделал вызывающее заявление

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      Никаких военнопленных на территории РФ нет, – наглое заявление Пескова
      Никаких военнопленных на территории РФ нет, – наглое заявление Пескова / theins.ru

      В Кремле заявили, что не считают захваченных в нейтральных водах Черного моря украинских военных моряков военнопленными.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет "УНИАН".

      Читайте также: В Кремле ответили на требование Трампа освободить из плена украинских моряков

      Ранее 24 канал сообщал, что все незаконно захваченные Россией в Азовском море украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные.

      У Пескова по поводу этих событий свое мнение.

      Военнопленных здесь нет. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет,
      – сказал Песков.

      Кроме того, пресс-секретарь Путина добавил, что "речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами".

      Напомним, что представители России во время видеоконференции группы по безопасности Трехсторонней контактной группы ответили Украине "традиционно по-хамски". Они вышли из комнаты, как только прозвучал вопрос об освобождении пленных украинских моряков.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости политики Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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