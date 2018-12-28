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      Ніяких військовополонених на території РФ немає, – Пєсков зробив зухвалу заяву

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      Ніяких військовополонених на території РФ немає, – зухвала заява Пєскова
      Ніяких військовополонених на території РФ немає, – зухвала заява Пєскова / theins.ru

      У Кремлі заявили, що не вважають захоплених у нейтральних водах Чорного моря українських моряків військовополоненими.

      Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише "УНІАН".

      Читайте також: У Кремлі відповіли на вимогу Трампа звільнити з полону українських моряків

      Раніше 24 канал повідомляв, що усі незаконно захоплені Росією в Азовському морі українські моряки заявили слідству, що вони військовополонені.

      У Пєскова на ці події своя думка.

      Військовополонених тут немає. Я не знаю, які вони давали свідчення, оскільки триває слідство. Ми не можемо постійно відстежувати, як триває слідство. Але я не можу погодитися з тим, що мова йде про військовополонених. Ніяких військовополонених на території Російської Федерації немає,
      – сказав Пєсков.

      Крім того, прес-секретар Путіна додав, що "йдеться про справу, яка розслідується у зв'язку з порушенням державного кордону Російської Федерації іноземними громадянами".

      Нагадаємо, що представники Росії під час відеоконференції безпекової групи Тристоронньої контактної групи відповіли Україні "традиційно по-хамськи". Вони вийшли з кімнати, як тільки прозвучало питання щодо звільнення полонених українських моряків.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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