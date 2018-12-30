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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Свято" в полоні: в арештованого Росією українського моряка сьогодні день народження

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      Полонений український моряк Владислав Костишин
      Полонений український моряк Владислав Костишин / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 30 грудня, – день народження Владислава Костишина –одного з українських 24-х моряків, яких у Керченській протоці взяли в полон працівники ФСБ Росії. Костишин – курсант Одеської морської академії, член екіпажу катера "Нікополь".

      Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

      "Свій день народження захисник України, на жаль, проведе в полоні. Він відстоює національні інтереси свого народу, своєї держави. Бажаємо Владиславу здоров’я, мужності й найскорішого повернення додому. Ми разом робимо все можливе, щоб мить зустрічі на рідній землі настала якнайшвидше", – мовиться у повідомленні.

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      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      останні новини про полонених українських моряків:
      Теги: Новини України Новини Росії Збройні сили України Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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