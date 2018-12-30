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      "Праздник" в плену: у арестованного Россией украинского моряка сегодня день рождения

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      Пленный украинский моряк Владислав Костышин
      Пленный украинский моряк Владислав Костышин / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 30 декабря, – день рождения Владислава Костышина – одного из украинских 24-х моряков, которых в Керченском проливе взяли в плен сотрудники ФСБ России. Костышин – курсант Одесской морской академии, член экипажа катера "Никополь".

      Об этом в Facebook сообщают Военно-морские силы ВСУ.

      "Свой день рождения защитник Украины, к сожалению, проведет в плену. Он отстаивает национальные интересы своего народа, своего государства. Желаем Владиславу здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой. Мы вместе делаем все возможное, чтобы миг встречи на родной земле наступил как можно скорее", – говорится в сообщении.

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      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ МОРЯКАХ:
       
      Теги: Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Вооруженные силы Украины Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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