"Праздник" в плену: у арестованного Россией украинского моряка сегодня день рождения

В воскресенье, 30 декабря, – день рождения Владислава Костышина – одного из украинских 24-х моряков, которых в Керченском проливе взяли в плен сотрудники ФСБ России. Костышин – курсант Одесской морской академии, член экипажа катера "Никополь".

Об этом в Facebook сообщают Военно-морские силы ВСУ.

"Свой день рождения защитник Украины, к сожалению, проведет в плену. Он отстаивает национальные интересы своего народа, своего государства. Желаем Владиславу здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой. Мы вместе делаем все возможное, чтобы миг встречи на родной земле наступил как можно скорее", – говорится в сообщении.

Читайте также: В России грубо ответили лидерам ЕС из-за требования освободить украинских моряков

Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.