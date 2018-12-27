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      Украинцы в плену РФ: военнопленным морякам отправили письма от родных

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      Украинцы в плену РФ: военнопленным морякам отправили письма от родных
      Украинцы в плену РФ: военнопленным морякам отправили письма от родных / Фото из открытых источников

      Украинский пленным морякам в московское СИЗО "Лефортово" отправили письма от их семей и друзей.

      Об этом сообщила российская журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева у себя на Facebook-странице.

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      В среду, 26 декабря, письма передали на почту в Москве. Известно, что все отправленное с этой почты на улице Боровой в понедельник и среду, быстро сортируется и уже на следующий день оказывается в СИЗО.

      Кроме того, письма отправили 12 морякам: Юрию Безъязычному, Виктору Безпальченку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Владимиру Лесном, Роману Мокряку, Богдану Небылице, Андрею Опрыску, Сергею Попову, Владимиру Терещенко, Сергею Цибизову и Андрею Шевченко.

      Когда письма дойдут до адресатов – мы не знаем. Скорость чтения цензорами не вычисляемая,
      – отметила журналистка.

      К слову, СИЗО "Лефортово" не подключено к системе электронной переписки, поэтому туда можно отправить только бумажный лист. Зато СИЗО "Матросская тишина" в Москве, где содержат трех моряков, подключено, поэтому писать им электронно из Украины можно беспрепятственно.

      Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Как украинские моряки попали в российский плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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