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      Россия и боевики игнорируют предложения Украины по обмену заложниками, – Геращенко

      38 Читати новину українською
      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото из открытых источников

      Представители ОРДО отказались от проведения скайп-конференции по освобождению украинских заложников.

      Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, Украина требует освобождения украинских заложников и политзаключенных до Рождества, 7 января 2019 года.

      Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех к Рождеству, до 7 января 2019 года,
      – отметила Геращенко.

      Она отметила, что представители ОРДО отказались от проведения Skype-конференции по освобождению украинских заложников, которая была запланирована на 27 декабря 2018 года.

      По ее словам, украинская сторона в трехсторонней контактной группе предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников.

      Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, накануне Рождества,
      – отметила вице-спикер.

      Геращенко уточнила, что представители ОРДО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины по освобождению заложников "пиар-акцией". Она подчеркнула, что до сих пор Украина не получила никакого ответа от России и представителей ОРДО.

      К сожалению, констатируем, что ожидали более активной и конструктивной позиции и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Фриша. Он предложил провести конференцию 29, а не 27 декабря (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решении гуманитарных вопросов),
      – написала Геращенко.

      Она добавила, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения.

      "Только устно отвечают на группе, "нас там нет", это "гражданская война". Понимаю, почему они не дают письменных ответов – не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение минских соглашений", – сказала Геращенко.

      Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Ирина Геращенко Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 канал
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