Росія та бойовики ігнорують пропозиції України щодо обміну заручниками, – Геращенко

Представники ОРДО відмовилися від проведення скайп-конференції зі звільнення українських заручників.

Про це написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, Україна вимагає звільнення українських заручників і політв'язнів до Різдва, 7 січня 2019 року.

Ми готові говорити про різні формати, обговорити кожну прізвище, зробити все для зближення позицій і звільнення затриманих. Було б дуже правильно і гуманно звільнити всіх до Різдва, до 7 січня 2019 року,

– наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що представники ОРДО відмовилися від проведення Skype-конференції зі звільнення українських заручників, яка була запланована на 27 грудня 2018 року.

За її словами, українська сторона в тристороній контактній групі запропонувала провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи, щоб ще раз спробувати зблизити позиції в питанні звільнення заручників.

Ми передали конкретні пропозиції, списки і запропонували здійснити велике звільнення в форматі 22-22, 39-11 і 33-8 5 січня, напередодні Різдва,

– зазначила віце-спікер.

Геращенко уточнила, що представники ОРДО надіслали лист, в якому відмовилися від скайп-конференції і назвали ініціативи України щодо звільнення заручників "піар-акцією". Вона підкреслила, що до сих пір Україна не отримала жодної відповіді від Росії і представників ОРДО.

На жаль, констатуємо, що очікували більш активної і конструктивної позиції і від координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі посла Фріша. Він запропонував провести конференцію 29, а не 27 грудня (ми згодні на 29 грудня, звичайно, але від представників ОБСЄ очікуємо більш зацікавленої позиції і більшою ініціативи в вирішення гуманітарних питань),

– написала Геращенко.

Вона додала, що РФ і її представники все ці роки не дали жодної письмової відповіді на українські пропозиції.

"Тільки усно відповідають на групі, "нас там немає", це "громадянська війна". Розумію, чому вони не дають письмових відповідей – не хочуть залишати ніяких документів, але це не звільнить РФ від відповідальності за розв'язання війни і невиконання мінських угод", – сказала Геращенко.

Нагадаємо, 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.