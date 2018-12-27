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      Українці в полоні РФ: військовополоненим морякам відправили листи від рідних

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      Українці в полоні РФ: військовополоненим морякам відправили листи від рідних
      Українці в полоні РФ: військовополоненим морякам відправили листи від рідних / Фото з відкритих джерел

      Українським полоненим морякам у московське СІЗО "Лефортово" відправили листи від їхніх родин та друзів.

      Про це повідомила російська журналістка "Новой газеты" Вікторія Івлєва у себе на Facebook-сторінці.

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      У середу, 26 грудня, листи передали на пошту у Москві. Відомо, що усе відправлене з цієї пошти на вулиці Боровій у понеділок та середу, швидко сортується та вже наступного дня опиняється в СІЗО.

      Крім того, листи відправили 12 морякам: Юрію Без’язичному, Віктору Безпальченку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, Володимиру Лісовому, Роману Мокряку, Богдану Небилиці, Андрію Оприску, Сергію Попову, Володимиру Терещенку, Сергію Цибізову та Андрію Шевченку.

      Коли листи дійдуть до адресатів — ми не знаємо. Швидкість читання цензорами необчислювана,
      — наголосила журналістка.

      До слова, СІЗО "Лефортово" не підключене до системи електронного листування, саме тому туди можна відправити лише паперовий лист. Натомість СІЗО "Матросская тишина" у Москві, де утримують трьох моряків, підключене, тож писати їм електронно з України можна без перешкод.

      Нагадаємо, 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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