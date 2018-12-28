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      Меркель и Макрон требуют у России освободить пленных украинских моряков

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      Ангела Меркель та Еммануель Макрон
      Ангела Меркель та Еммануель Макрон / Getty Images

      Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением в отношении украинских моряков, находящихся в плену РФ.

      Об этом сообщило издание The Daily Star.

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      Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков,
      – говорится в заявлении.

      Лидеры обеих стран также отметили, что задержанные моряки должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями.

      Также Меркель и Макрон выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.

      "Ситуация с правами человека в Крыму, который был присоединен Россией с нарушениями международного права, использование военной силы Россией в Керченском проливе и оскорбительное управление в Азовском море, также является источником большого беспокойства для нас", – говорится в заявлении.

      Как украинские моряки попали в русский плен?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму и вывезла в московские СИЗО.

       

      Теги: Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Франции Ангела Меркель Эммануэль Макрон Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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